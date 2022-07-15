ЦИК призвала украинцев на оккупированных территориях не участвовать в псевдореферендумах РФ

Центральная избирательная комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований относительно оперативного расследования для недопущения организации и проведения незаконных референдумов на временно оккупированных территориях и призвала граждан Украины, которые там проживают, не участвовать в псевдореферендумах.

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Об этом говорится в заявлении ЦИК в Facebook.

В комиссии отметили, что готовят организовать на временно оккупированных территориях Украины – Донецкой, Запорожской, Луганской, Харьковской и Херсонской областях – псевдореферендумы для изменения их правового статуса.

"Все попытки РФ получить контроль над частью территории Украины – это грубое нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины", – говорится в сообщении.

В частности, в связи с организацией Россией псевдореферендумов ЦИК утвердила постановлением Заявление и обратилась в МИД с просьбой донести его текст до иностранных государств и международных организаций, которые ЦИК призвала:

осудить попытки РФ провести на временно оккупированных территориях Украины псевдореферендумы;

не участвовать и не способствовать их организации и проведению в любых формах;

не признавать никаких результатов таких "народных волеизъявлений";

применить персональные санкции в отношении граждан РФ, причастных к организации мероприятий по подготовке и проведению псевдореферендумов;

усилить политико-дипломатическое давление на РФ и подать ей четкие сигналы по поводу неотвратимых негативных последствий для нее за очередную попытку противоправного изменения международно признанных границ Украины.

Также Комиссия обратилась в Службу безопасности Украины и Государственное бюро расследований по оперативному расследованию для недопущения организации и проведения незаконных референдумов и призвала граждан Украины, проживающих на оккупированных территориях, не участвовать в псевдореферендумах.

Напомним, как сообщает украинская разведка, в Херсоне оккупанты составляют артиллерийские снаряды в здании драматического театра имени Николая Кулиша. Также оккупационные власти продолжают подготовку к "референдуму".