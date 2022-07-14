Оккупанты в Херсоне обустроили склад боеприпасов в драмтеатре и готовятся к референдуму, - разведка

В Херсоне оккупанты складывают артиллерийские снаряды в здании драматического театра имени Николая Кулиша. Также оккупационные власти продолжают подготовку к "референдуму".

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Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, во временно оккупированном Херсоне распространяется второй номер российской газеты "Надднепрянская правда". По сравнению с первым выпуском, тираж увеличен в четыре раза – до 40 тысяч экземпляров. Среди заголовков газеты – "Херсон получит: паспорта, связь, русские банки", "Новости СВО", "Профсоюз постоянно беспокоился о правах трудящихся" и подобная чушь пропагандистов.

В оккупационной администрации Херсона ожидается прибытие из РФ группы политтехнологов, которые должны организовать подготовку и проведение "референдума". Их планируют разместить в гостинице "Бордо", взятой под усиленную вооруженную охрану.

В помещении Херсонского драматического театра им. Николая Кулиша создан склад артиллерийских боеприпасов. Разгрузка грузовиков рядом с театром проводилась ночью с 11 на 12.07. В настоящее время осуществляется усиленная охрана помещения театра, проводится патрулирование сквера и улиц вокруг театра.

На территорию мобильного госпиталя в Херсоне противником доставлено 2 ед. тентованных КамАЗов с раненым личным составом (около 40 человек).

Отметим, сейчас в стране-агрессоре России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению оккупированных территорий Украины к РФ.