Окупанти у Херсоні облаштували склад боєприпасів у драмтеатрі та готуються до референдуму, - розвідка

У Херсоні окупанти складають артилерійські снаряди у будівлі драматичного театру імені Миколи Куліша. Також окупаційна влада продовжує підготовку до "референдуму".

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

За даними відомства, у тимчасово окупованому Херсоні поширюється другий номер російської газети Наддніпрянська правда. Порівняно з першим випуском, тираж збільшено вчетверо – до 40 тисяч екземплярів. Серед заголовків газети - "Херсон отримає: паспорти, зв'язок, російські банки", "Новини СВО", "Профспілка постійно турбувався про права трудящих" та подібна нісенітниця пропагандистів.

В окупаційній адміністрації Херсона очікується прибуття з РФ групи політтехнологів, які мають організувати підготовку та проведення "референдуму". Їх планують розмістити у готелі "Бордо", взятому під посилену озброєну охорону.

У приміщенні Херсонського драматичного театру ім. Миколи Куліша створено склад артилерійських боєприпасів. Розвантаження вантажівок поряд із театром проводилося вночі з 11 на 12.07. Наразі здійснюється посилена охорона приміщення театру, проводиться патрулювання скверу та вулиць навколо театру.

На територію мобільного шпиталю у Херсоні противником доставлено 2 од. тентованих КамАЗів із пораненим особовим складом (близько 40 осіб).

Зазначимо, зараз у країні-агресорі Росії готуються законодавчі ініціативи, які мають спростити процедуру набуття громадянства щодо інтеграції чи приєднання окупованих територій України до РФ.