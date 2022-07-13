Россия готовится к присоединению оккупированных территорий, - разведка

Сейчас в стране-агрессоре России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению оккупированных территорий Украины к РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

“Стратегическая цель России относительно полной оккупации нашей территории не достигнута. Во вторых, мы четко видим и располагаем информацией о том, что и в законодательном органе РФ, и в правительстве, и в других структурах сейчас активно прорабатываются все вопросы, связанные с возможной интеграцией временно оккупированных территорий в Российскую Федерацию – в политическом плане , экономическом и территориальном. Как это будет происходить, мы посмотрим поближе к осени. 11 сентября – это единственный день голосования”, – сказал представитель ГУР МО Вадим Скибицкий.

По его словам, уже те мероприятия, которые Россия проводит в Донецкой, Херсонской, Луганской областях, свидетельствуют о планомерной подготовке к так называемым референдумам.

Кроме того, как добавил представитель ГУР МО Украины, сейчас в России готовятся законодательные инициативы, которые должны упростить процедуру получения гражданства по интеграции или присоединению территории к РФ.

Относительно всеобщей мобилизации в России, Вадим Скибицкий отметил, что она может быть объявлена ​​тогда, когда будет объявлена ​​война.

“Путин не признает то, что он не достиг своей основной цели по оккупации в короткие сроки, он продолжает так называемую “специальную военную операцию” и не хочет признать, что это полномасштабная война. И не только на территории Луганской и Донецкой областей, как он говорил, а это полномасштабная война против украинского государства, против украинского народа”, – подытожил представитель военной разведки Украины.

В начале марта 2022 года Херсон и область была полностью оккупирована захватническими войсками РФ. С самого начала местные жители не поддерживали оккупантов и по сей день сопротивляются подчиняться им. Помимо партизанского движения жители Херсона и области борются за выживание в условиях отсутствия зарплат, пенсий и какой-либо работы. А фермеры выбрасывают выращенный урожай, так как его практически невозможно продать. Delo.ua поговорило с жителями Херсона и области и рассказывает, как живут украинцы в оккупации.