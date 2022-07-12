Без пенсий, с погибшим урожаем, но в ожидании ВСУ: как выживают украинцы на Херсонщине

В начале марта 2022 года Херсон и область была полностью оккупирована захватническими войсками РФ. С самого начала местные жители не поддерживали оккупантов и по сей день сопротивляются подчиняться им. Помимо партизанского движения жители Херсона и области борются за выживание в условиях отсутствия зарплат, пенсий и какой-либо работы. А фермеры выбрасывают выращенный урожай, так как его практически невозможно продать. Delo.ua поговорило с жителями Херсона и области и рассказывает, как живут украинцы в оккупации.

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Жительнице Херсона Ирине 58 лет (имя изменено), а ее мама, которой 80 лет в Таврийске Херсонской области. Пенсионерка уже два месяца не получает пенсию, поэтому Ирина решила забрать маму в Херсон, чтобы ухаживать за ней и не тратить деньги на проезд, который сильно подорожал. Ведь, чтобы добраться из Херсона до Новой Каховки теперь нужно заплатить 200 гривен, а раньше в одну сторону можно было доехать за 80 гривен.

У мамы Ирины болезнь Паркинсона, нужно постоянно принимать лекарства, чтобы заболевание не усугублялось. Однако в Херсоне и области большие проблемы с поставками медикаментов.

“Русские сюда привозят подобные препараты, но они не содержат веществ, которые предотвращают тремор при Паркинсоне, поэтому они бесполезны. А она, если не получит необходимую дозу, то у нее начинают трястись руки и ноги”, - говорит Ирина. Ирина Жительница Херсона

Ирина нашла людей, которые готовы передать нужные лекарства для мамы через Николаев, потом в Одессу и затем уже в Херсон. Стоимость этих лекарств более 600 гривен, но их хватит только на месяц. При этом еще 500 гривен за доставку.

“Это только стоимость одного препарата, а я знаю, что с такой болезнью людям необходимо несколько видов медикаментов. И как тут не быть злой на оккупантов, когда ты элементарно не можешь обеспечить себя и родных всем необходимым”, - сетует она.

Ирина находила в херсонских аптеках украинские лекарства, но их крайне мало и везде нужно выстоять большую очередь. По ее словам в аптеках еще можно расплатиться гривней, но чек выдают с оплаченной суммой в рублях.

В Таврийске такая же ситуация с медикаментами. В основном можно найти российские лекарства, но местные жители жалуются, что они не помогают: не сбивают давление, не снимают головную боль и тд. При этом цены на медикаменты высокие и не каждый может позволить себе их приобрести. Например, пластина валерьяны стоит 50 гривен, а драже в баночке - 100 -120 гривен. Также лекарства продают на стихийных рынках под открытым небом и палящим солнцем.

Проблемы фермеров и голод местных жителей

Продукты в Херсоне есть, но цены на них выросли почти на 100%, говорит Ирина. По ее словам дешевая только агропродукция, выращенная местными фермерами.

“Овощи и фрукты дешевые, так как практически в каждом дворе люди выращивают свои. Огурцы и картошка по 8 гривен. Свинина 200 гривен за килограмм, говядина от 230 гривен. Килограмм сахара 45 гривен, плитка шоколада 70 гривен. Я не знаю, кто поднимает такие цены, но тут дело даже не в стоимости, а в том, что у людей нет денег, чтобы что-либо купить. Ирина Жительница Херсона

Торговые точки и аптеки принуждают ставить ценники в рублях и гривне. Чтобы попасть в магазин нужно также выстоять очередь, как и в случае с аптекой. В магазинах преимущественно товары из России. Также местные жители встречали товары из оккупированного в 2014-м году Луганска и аннексированного Крыма.

“Российские товары невкусные и дорогие. Покупатели специально спрашивают чей товар и принципиально не хотят покупать российский”, - говорит Ирина.

Цены на товары для дома и личной гигиены мало кто может себе позволить. Например, дезодорант и антиперспирант стоит 180 гривен, тряпки для кухонной поверхности “Фрекен Бок”, которые раньше стоили 40 гривен, а теперь нужно заплатить 134 гривны за упаковку.

Ценники в Херсоне

На центральной площади и рынках много частных машин, которые привозят продукты и пытаются их продать. Ирина добавила, что сейчас, то что происходит в Херсоне напоминает ей 90-е годы.

Пенсионерка Татьяна родом из Луганска (имя изменено). В 2014 году она переехала в Херсонскую область, жила в съемной квартире и работала на госпредприятии. Осенью 2021 года она с супругом смогла купить квартиру в Херсонской области, на которую они копили почти восемь лет. В 14-м году она бежала из родного города под обстрелами, так как не могла смириться с оккупационной властью. В 2022 году российские захватчики пришли в Таврийск, поэтому Татьяна снова оказалась в оккупированном россиянами городе.

Татьяна рассказала, что в Херсонской области видит, что много теплиц во дворах и полей заброшены. Некоторые фермеры собрали первый урожай и больше ничего не сеют, так как агропродукцию потом некуда девать, а также нет удобрений, чтобы обрабатывать растения.

Был случай, когда подъехала машина полностью груженная морковью и высыпала ее на землю. Люди сразу выстроились в очередь и собирали морковь в пакеты. А в полях стояли российские фуры и грузили собранный урожай. Татьяна Жительница Таврийска

Фермеры избавляются от выращенной продукции, так как не могут ее продать. Если в Херсоне они еще могут выйти на рынок, но на большой овощной рынок Копани они не могут доехать, так как туда русские не пускают или на блокпостах просто забирают продукцию, поэтому сами фермеры говорят, что овощи легче выбросить. Либо на блокпосту оккупантам можно заплатить денег и тогда машину пропустят.

Фермеры из Херсона выбрасывают агропродукцию, так как ее невозможно продать

Отрезаны от цивилизации

В конце мая во временно оккупированном Херсоне пропала связь украинских операторов. На фоне этого россияне начали оперативно продавать украинцам сим-карты операторов РФ по паспортам.

Татьяна рассказала, что не хочет покупать российскую сим-карту или проводить интернет. Многие жители Херсона и области ходят к кафе или магазинам, где для людей открывают доступ к Wi-Fi, чтобы они могли связаться с родными или почитать новости.

“Еще сосед наш тоже открыл доступ и к его дому приходят люди, чтобы выйти на связь с родственниками и почитать новости, так как мы тут вообще неведении, что происходит в стране”, - добавила она.

Местные жители рассказали, что изначально 5 российских сим-карт можно было купить за 60 гривен. Сейчас продают в одни руки по одной карте за 130-170 гривен. Некоторые продавали за 200 гривен. Пополнить счет можно на рынке за 250 гривен при предоставлении паспорта, который продавцы фотографируют. В терминале можно пополнить счет за 300 рублей при этом заплатить комиссию в размере 50 рублей.

Местные жители не хотят работать на захватчиков

В Херсоне и области работы нет. А если оккупанты и предлагают работать на них, большинство людей отказываются. Например, сотрудникам одного из отделений “Укрпочты” предложили уволиться, кто не хочет работать на захватчиков. А те, кто согласен, то им нужно уволиться, а потом заново писать заявление для приема на работу.

“Мой знакомый водитель говорит, что не хочет работать на рашистов, но у него совсем нет денег, поэтому он рассматривает вариант поехать в Крым на заработки. Касательно работы и денег у людей паническое настроение”, - говорит Ирина.

По ее словам, оккупанты выдают гуманитарную помощь продуктами и медикаментами, но при условии предъявления паспортных данных и идентификационного кода.

Недавно рашисты устроили свой шабаш возле кинотеатра "Юбилейный". Там обосновали какой-то гуманитарный клуб "Единой России", где принимают заявки на выдачу гуманитарки, и естественно все под запись при предъявлении паспортных данных и идентификационного кода. Точно такая же процедура при получении медикаментов. На днях там выдавали пенсию людям, которые несколько месяцев сидят без денег. Это было ужасное зрелище, так как люди из-за голода предоставляют свои данные, чтобы получить хоть какие-то продукты и лекарства. Ирина Жительница Херсона

Настроение у людей одно - никто не поддерживает оккупантов и все ждут, когда Украина освободит Херсон. По словам Ирины, жить тяжело, но прогибаться основная масса людей не хочет. Некоторых пенсионеров еще можно понять, которые идут получать помощь, так как они отрезаны от родственников, нет пенсии и негде взять еду. Но в целом Херсон и область продолжает противостоять захватнической власти РФ.