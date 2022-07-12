Без пенсій, із попсованим урожаєм, але в очікуванні ЗСУ: як виживають українці на Херсонщині

На початку березня 2022 року Херсон та область було повністю окуповано загарбницькими військами РФ. З самого початку місцеві жителі не підтримували окупантів і досі опираються їм підкорятися. Крім партизанського руху жителі Херсона та області борються за виживання в умовах відсутності зарплат, пенсій та будь-якої роботи. А фермери викидають вирощений урожай, бо практично неможливо продати. Delo.ua поговорило з жителями Херсона та області та розповідає, як живуть українці в окупації.

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Жительці Херсона Ірині 58 років (ім'я змінено), а її мама, якій 80 років у Таврійську на Херсонщині. Пенсіонерка вже два місяці не отримує пенсію, тому Ірина вирішила забрати маму до Херсона, щоб доглядати її та не витрачати гроші на проїзд, який сильно подорожчав. Адже щоб дістатися з Херсона до Нової Каховки тепер потрібно заплатити 200 гривень, а раніше в один бік можна було доїхати за 80 гривень.

У мами Ірини хвороба Паркінсона потрібно постійно приймати ліки, щоб захворювання не посилювалося. Однак у Херсоні та області великі проблеми з постачанням медикаментів.

“Російські сюди привозять подібні препарати, але вони не містять речовин, які запобігають тремору при Паркінсоні, тому вони марні. А вона, якщо не отримає необхідної дози, то у неї починають трястись руки та ноги”, - каже Ірина. Ірина Жителька Херсона

Ірина знайшла людей, які готові передати потрібні ліки для мами через Миколаїв, потім до Одеси, а потім уже до Херсона. Вартість цих ліків понад 600 гривень, але їх вистачить лише на місяць. При цьому ще 500 гривень за доставку.

“Це лише вартість одного препарату, а я знаю, що з такою хворобою людям потрібні кілька видів медикаментів. І як тут не бути злим на окупантів, коли ти елементарно не можеш забезпечити себе та рідних усім необхідним”, - нарікає вона.

Ірина знаходила в херсонських аптеках українські ліки, але їх дуже мало і скрізь треба вистояти велику чергу. За її словами, в аптеках ще можна розплатитися гривнею, але чек видають із сплаченою сумою в рублях.

У Таврійську така сама ситуація з медикаментами. Здебільшого можна знайти російські ліки, але місцеві жителі скаржаться, що вони не допомагають: не збивають тиску, не знімають головний біль тощо. При цьому ціни на медикаменти високі і не кожен може дозволити собі їх придбати. Наприклад, пластина валеріани коштує 50 гривень, а драже у баночці – 100 –120 гривень. Також ліки продають на стихійних ринках просто неба і палючим сонцем.

Проблеми фермерів та голод місцевих жителів

Продукти у Херсоні є, але ціни на них зросли майже на 100%, каже Ірина. За її словами, дешева тільки агропродукція, вирощена місцевими фермерами.

“Овочі та фрукти дешеві, тому що практично у кожному дворі люди вирощують свої. Огірки та картопля по 8 гривень. Свинина – 200 гривень за кілограм, яловичина – від 230 гривень. Кілограм цукру – 45 гривень, плитка шоколаду – 70 гривень. Я не знаю, хто піднімає такі ціни, але тут справа навіть не у вартості, а в тому, що люди не мають грошей, щоб щось купити. Ірина Жителька Херсона

Торгові точки та аптеки змушують ставити цінники у рублях та гривні. Щоб потрапити до магазину, потрібно також вистояти чергу, як і у випадку з аптекою. У магазинах переважно товари із Росії. Також місцеві жителі зустрічали товари з окупованого у 2014 році Луганська та анексованого Криму.

“Російські товари несмачні та дорогі. Покупці спеціально запитують хто виробник і принципово не хочуть купувати російське”, - каже Ірина.

Ціни на товари для дому та особистої гігієни мало хто може собі дозволити. Наприклад, дезодорант та антиперспірант коштує 180 гривень, ганчірки для кухонної поверхні "Фрекен Бок", які раніше коштували 40 гривень, а тепер потрібно заплатити 134 гривні за упаковку.

Цінники в Херсоні

На центральній площі та ринках багато приватних машин, які привозять продукти та намагаються їх продати. Ірина додала, що зараз те, що відбувається в Херсоні, нагадує їй 90-ті роки.

Пенсіонерка Тетяна родом із Луганська (ім'я змінено). У 2014 році вона переїхала до Херсонської області, жила в орендованій квартирі та працювала на держпідприємстві. Восени 2021 року вона з чоловіком змогла купити квартиру в Херсонській області, на яку вони збирали майже вісім років. У 14-му році вона бігла з рідного міста під обстрілами, бо не могла змиритися з окупаційною владою. 2022 року російські загарбники прийшли до Таврійська, тому Тетяна знову опинилася в окупованому росіянами місті.

Тетяна розповіла, що на Херсонщині бачить, що багато теплиць у дворах та полів закинуто. Деякі фермери зібрали перший урожай і більше нічого не сіють, оскільки агропродукцію потім нема куди подіти, а також немає добрив, щоб обробляти рослини.

Був випадок, коли машина під'їхала повністю завантажена морквою і висипала її на землю. Люди одразу вишикувалися в чергу і збирали моркву до пакетів. А в полях стояли російські фури та вантажили зібраний урожай. Тетяна Мешканка Таврійська

Фермери позбавляються вирощеної продукції, оскільки не можуть її продати. Якщо в Херсоні вони ще можуть вийти на ринок, але на великий овочевий ринок Копані вони не можуть доїхати, бо туди росіяни не пускають або на блокпостах просто забирають продукцію, тому фермери самі кажуть, що овочі легше викинути. Або на блокпості окупантам можна заплатити грошей і тоді машину пропустять.

Фермери з Херсона викидають агропродукцію, оскільки її неможливо продати

Відрізані від цивілізації

Наприкінці травня у тимчасово окупованому Херсоні зник зв'язок українських операторів. На тлі цього росіяни почали оперативно продавати українцям сім-карти операторів РФ за паспортами.

Тетяна розповіла, що не хоче купувати російську сім-картку чи проводити інтернет. Багато жителів Херсона та області ходять до кафе чи магазинів, де для людей відкривають доступ до Wi-Fi, щоб вони могли зв'язатися з рідними чи почитати новини.

"Ще сусід наш теж відкрив доступ і до його будинку приходять люди, щоб вийти на зв'язок із родичами та почитати новини, тому що ми тут взагалі невідомі, що відбувається в країні", - додала вона.

Місцеві жителі розповіли, що спочатку 5 російських сім-карток можна було купити за 60 гривень. Наразі продають в одні руки по одній картці за 130-170 гривень. Дехто продавали за 200 гривень. Поповнити рахунок можна на ринку за 250 гривень при наданні паспорта, який фотографують продавці. У терміналі можна поповнити рахунок за 300 рублів у своїй заплатити комісію у вигляді 50 рублів.

Місцеві жителі не хочуть працювати на загарбників

У Херсоні та області роботи немає. А якщо окупанти пропонують працювати на них, більшість людей відмовляються. Наприклад, співробітникам одного з відділень Укрпошти запропонували звільнитися, хто не хоче працювати на загарбників. А ті, хто згоден, їм потрібно звільнитися, а потім заново писати заяву для прийому на роботу.

“Мій знайомий водій каже, що не хоче працювати на рашистів, але в нього зовсім немає грошей, тому він розглядає варіант поїхати до Криму на заробітки. Щодо роботи та грошей у людей панічний настрій”, - каже Ірина.

За її словами, окупанти видають гуманітарну допомогу продуктами та медикаментами, але за умови пред'явлення паспортних даних та ідентифікаційного коду.

Нещодавно рашисти влаштували свій шабаш біля кінотеатру "Ювілейний". Там обґрунтували якийсь гуманітарний клуб "Єдиної Росії", де приймають заявки на видачу гуманітарки, і, звичайно, все під запис при пред'явленні паспортних даних та ідентифікаційного коду. Така сама процедура при отриманні медикаментів. Днями там видавали пенсію людям, котрі кілька місяців сидять без грошей. Це було жахливе видовище, тому що люди через голод надають свої дані, щоб отримати хоч якісь продукти та ліки. Ірина Жителька Херсона

Настрій у людей один – ніхто не підтримує окупантів і всі чекають, коли Україна звільнить Херсон. За словами Ірини, жити важко, але прогинатися переважна більшість людей не хоче. Деяких пенсіонерів ще можна зрозуміти, які йдуть отримувати допомогу, оскільки вони відрізані від родичів, немає пенсії та нема де взяти їжу. Але загалом Херсон і область продовжують протистояти загарбницькій владі РФ.