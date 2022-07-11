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Українські військові звільнили Іванівку на Херсонщині
Військові 60-ї окремої піхотної бригади ОК "Каховка" Сухопутних військ ЗСУ звільнили село Іванівка на Херсонщині. Про це 11 липня військовослужбовці бригади повідомили у Facebook.
"Завдяки злагодженій роботі військовослужбовцям 60 опбр вдалося взяти під контроль черговий населений пункт. Від російських окупантів в Іванівці залишилися лише страшні спогади та "мертва" військова техніка", - йдеться у повідомленні.
Наразі українські захисники налагоджують комунікацію з місцевими жителями. Військовослужбовці додали, що закріпилися на своїх позиціях, але вже готові йти далі.
Раніше захисники з тієї ж 60-ї окремої піхотної бригади внаслідок успішного контрнаступу на Херсонщині звільнили селище Потьомкіне.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, у Херсонській області Збройним силам України вдалося відкинути російських військових із першої лінії оборони. Крім того, ЗСУ переходять від активної фази оборони до наступальних дій у Запорізькій області.