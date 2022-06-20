ЗСУ перейшли в контрнаступ у Запорізькій області, - командир підрозділу "Азов" Кудряшов

Збройні сили України переходять від активної фази оборони до наступальних дій. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив командир підрозділу "Азов" Родіон Кудряшов.

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"У Запорізькій області ми переходимо з активної оборони до наступальних дій. Ми просуваємо передові позиції і тиснемо ворога якнайдалі. Противник обстрілює мирні села, що знаходяться на передовій. Ворогу не вдається робити прориви в нашому напрямку", — сказав Кудряшов.

Він також додав, що лінія фронту вирівнюється і стає схожою на позиційну війну. У найближчі ініціативні групи провокуватимуть ворога, виявитимуть вогневі точки та по їх.

Нагадаємо, на Херсонщині Збройним силам України вдалося відкинути російських військових з першої лінії оборони