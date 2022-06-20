На Херсонщине ВСУ отбросили оккупантов с первой линии обороны, - советник главы ОВА

В Херсонской области Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских военных с первой линии обороны. Об этом в эфире телеканала "Эспресо" сообщил советник главы Херсонской областной военной администрации Сергей Хлань.

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"ВСУ отбросили оккупанта с первой линии обороны, которой они кичились, что их оборона непреклонна. Враг в настоящее время укрепляется на второй и третьей линии обороны. ВСУ наносили точных ударов по складам, которые находятся в тылу. В Новой Каховке, три раза подряд, было точное попадание по складам с боеприпасами врага. Возле Софиевки, около села Давидов Брид, были контрнаступательные действия. Там враг закрепляется на побережье реки Ингулец", — сказал Хлань.

По его словам, ВСУ в регионе имеют преимущество над российскими военными, а также координирует свои действия с партизанским движением в Херсонской области.

Напомним, за сутки 19 июня вооруженные силы уничтожили 200 российских военных. Таким образом с момента начала вторжения 24 февраля до 20 июня оккупанты потеряли 33 800 человек личного состава.