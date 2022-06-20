ВСУ перешли в контрнаступление в Запорожской области, - командир подразделения "Азов" Кудряшов

Вооруженные силы Украины переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям. Об этом в эфире телеканала "Эспресо" сообщил командир подразделения “Азов” Родион Кудряшов.

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"В Запорожской области мы переходим из активной обороны к наступательным действиям. Мы продвигаем передовые позиции и жмем врага как можно дальше. Противник обстреливает мирные деревни, которые находятся на передовой. Врагу не удается совершать прорывы в нашем направлении", — сказал Кудряшов.

Он также добавил, что линия фронта выравнивается и становится похожа на позиционную войну. В ближайшие инициативные группы будут провоцировать врага, выявить огневые точки и угнетать их.

Напомним, в Херсонской области Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских военных с первой линии обороны