Окупанти намагаються втекти з місця бойових дій до Криму через Арабатську стрілку, - розвідка

У Херсонській області фіксуються часті випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"В окупованій Калинівці Херсонської області з'явилася група дезертирів 18-20 років. Одягнені у військову форму російського зразка, без знаків розрізнення та головних уборів. Просять їжу та воду у місцевого населення. Один з них, ймовірно, поранений. При собі мають три автомати Калашнікова. Рухаються в бік Криму. При цьому, пересуваються виключно вночі, а вдень переховуються", - йдеться у повідомленні.

У Херсонській області фіксуються часті випадки дезертирства російських військових. Головна причина втечі – великі втрати окупантів через точні удари української артилерії.

"Найчастіше втікачі намагаються дістатися до Криму через Арабатську стрілку. Цей маршрут вважається безпечним і добре відпрацьованим", - наголосили в ГУР.

Зазначимо, Збройні сили України внаслідок успішного контрнаступу на Херсонщині звільнили селище Потьомкіне. Про це 30 червня повідомили військові 60-ї окремої піхотної бригади.