"Местные жители вздохнули с облегчением": ВСУ освободили Потемкино Херсонской области

Вооруженные силы Украины в результате успешного контрнаступления в Херсонской области освободили поселок Потемкино. Об этом 30 июня сообщили военные 60-й отдельной пехотной бригады.

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"Местное население Потемкиного вздохнуло с облегчением, а украинские военные довольны результатом. С уверенностью в глазах и со сдержанными ухмылками на устах наши ребята обещают держать темп", — говорится в сообщении.

На карте отмечено расположение поселка Потемкино

Известно, что военнослужащие 60 отдельной пехотной бригад провели успешное наступление, в ходе которого отразили несколько контратак врага. В ходе боя украинские защитники уничтожили БМП и танки, а также взяли в качестве трофея один "Тигр" россиян.

Напомним, ранее в Херсонской области Вооруженным силам Украины удалось отбросить российских военных с первой линии обороны. Кроме того, ВСУ переходят от активной фазы обороны к наступательным действиям в Запорожской области.