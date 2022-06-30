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"Місцеві зітхнули з полегшенням": ЗСУ звільнили Потьомкіне Херсонської області
Збройні сили України внаслідок успішного контрнаступу на Херсонщині звільнили селище Потьомкіне. Про це 30 червня повідомили військові 60-ї окремої піхотної бригади.
"Місцеве населення Потьомкіного зітхнуло з полегшенням, а українські військові задоволені результатом. З упевненістю в очах та зі стриманими усмішками на вустах наші хлопці обіцяють тримати темп", - йдеться у повідомленні.
Відомо, що військовослужбовці 60-ї окремої піхотної бригад провели успішний наступ, під час якого відбили кілька контратак ворога. В ході бою українські захисники знищили БМП та танки, а також взяли як трофей одного "Тигра" росіян.
Нагадаємо, раніше у Херсонській області Збройним силам України вдалося відкинути російських військових із першої лінії оборони. Крім того, ЗСУ переходять від активної фази оборони до наступальних дій у Запорізькій області.Підписуйтеся на наш YouTube канал