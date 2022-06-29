Окупанти збирають особисті дані мешканців Маріуполя, - розвідка

Окупаційна адміністрація Маріуполя застосовує нові методи збирання інформації про мешканців, які залишаються у місті. З цією метою організовано прийом заявок про пошкоджене (зруйноване) майно в ході бойових дій.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Для цього громадянам необхідно подати заявку на відновлення житлових приміщень або відшкодування, якщо відбудувати неможливо. У заяві в обов'язковому порядку вказується, що майно нібито було пошкоджено внаслідок обстрілів ЗСУ", - зазначили в ГУР.

Також необхідно перерахувати всіх власників житлового приміщення, а також зареєстрованих там громадян та надати інформацію про місце їхнього нинішнього перебування.

Якщо зареєстровані у будинку громадяни виїхали на підконтрольну Україні територію, або закордон (крім РФ та РБ), осіб, які подали заявки, викликають на допит.

Надалі вимагають встановити зв'язок із тими, хто поїхав, і спробувати змусити їх до співпраці з окупантами.

Сам процес відновлення житлових приміщень досі не розпочався. Випадки грошових компенсацій за зруйноване житло, яке не підлягає відновленню, не зафіксовано.

"Окупанти зносять зруйновані будівлі, проте постраждалим мешканцям варіанти для переселення в інше житло не надаються. Водночас особам, які втратили житло, пропонують переселитися до житла місцевих жителів, які змушені були виїхати через бойові дії", - повідомили у розвідці.

Водночас ситуація з постачанням води та газу в місті залишається стабільно тяжкою.

Нагадаємо, як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, російські окупанти планують 11 вересня провести так званий "референдум" про приєднання Донецької області до країни-агресора Росії.