У РФ шукають аналоги комплектуючих для своїх літаків, - розвідка

Підприємства ОПК Росії намагаються знайти аналоги сотень найменувань комплектуючих своїх літаків.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Так, відомством отримано матеріали службового листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення (Чкаловський, Московська обл.) з керівництвом підприємств оборонно-промислового комплексу, які здійснюють виробництво, ремонт та обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту ".

Командування 8 АТ ОСП стурбоване відсутністю імпортних комплектуючих для ремонту, обслуговування літаків серії "Ан", "Іл", "Ту".

Як вихід із ситуації пропонується відпрацювати з урахуванням підприємство ОПК РФ можливість імпортозаміщення окремо в кожному типу літаків:

Іл-96-400vvip – 114 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Німеччини, Франції, США, Великобританії, України, Нідерландів;

Іл-62 – 8 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США;

Іл-76МД – 6 найменувань імпортних комплектуючих виробництва США, України;

Іл-18 – 1 найменування імпортного комплектуючого виробництва України;

Ту-214 – 71 найменування імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України, Китаю, Японії, Чехії, Нідерландів, Німеччини;

Ту-154 – 39 найменувань імпортних комплектуючих виробництва Франції, США, Великобританії, України;

Ту-134 – 9 найменувань імпортних виробництва США, України.

Серед комплектуючих та систем, які перестали поставлятися до РФ після введення санкцій, системи посадки по маяках, детектори диму, метеолокатори, системи радіолокації, навігаційні системи і навіть кавоварки з мікрохвильовками.

У ГУР також нагадали, що раніше голова комітету ради федерації Росії з конституційного законодавства та держбудівництва повідомив, що "програму імпортозаміщення провалено повністю, крім бравурних звітів галузевих відомств немає нічого".

Зазначимо, Федеральне бюро розслідувань США почало допитувати американські технологічні компанії про те, як їхні комп'ютерні чіпи опинилися у російському військовому устаткуванні, вилученому в Україні.