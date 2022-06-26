Росія збільшує військову присутність в Білорусі - розвідка

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України повідомили, що росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє прес-служба відомства.

Зазначається, що керівництво установ та організацій Гомельської області попереджені про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ.

"Одночасно росіяни планують нарощування чисельності оперативно-тактичної авіації на території Білорусі. Офіційно – для проведення спільного патрулювання повітряного простору в рамках спільного навчально-бойового центру підготовки авіаційних підрозділів та підрозділів ППО", - йдеться у повідомленні.

Як наголосили у ГУР, для цього запланований переліт 10 літаків на аеродром Барановичі.

Також з 22 червня на території Гомельської області тривають мобілізаційні навчання. Натомість анонсовані раніше у білоруських ЗМІ заняття з бойової підготовки з резервістами, не проводяться. Самих резервістів наразі використовують для проведення господарських робіт.

Нагадаємо, армія Білорусі налічує понад 60 тисяч осіб та буде збільшена майже на 20 тисяч у зв'язку зі створенням Південного оперативного командування.

Проте на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях на даний момент зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисячі солдатів.