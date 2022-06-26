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Россия увеличивает военное присутствие в Беларуси - разведка
В Главном управлении разведки Министерства обороны сообщили, что россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси.
Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Отмечается, что руководство учреждений и организаций Гомельской области предупреждены о вероятности возвращения подразделений ВС РФ.
"Одновременно россияне планируют наращивание численности оперативно-тактической авиации на территории Беларуси. Официально – для проведения совместного патрулирования воздушного пространства в рамках совместного учебно-боевого центра подготовки авиационных подразделений и ПВО", - говорится в сообщении.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как отметили в ГУР, для этого запланирован перелет 10 самолетов на аэродром Барановичи.
Также с 22 июня на территории Гомельской области продолжаются мобилизационные учения. Анонсированные ранее в белорусских СМИ занятия по боевой подготовке с резервистами не проводятся. Самих резервистов используют для проведения хозяйственных работ.
Напомним, что армия Беларуси насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена почти на 20 тысяч в связи с созданием Южного оперативного командования.
Однако на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях на данный момент сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.