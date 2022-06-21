Беларусь сосредоточила возле украинской границы около 4 тысяч военных, - Минобороны

Армия Беларуси насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличена почти на 20 тысяч в связи с созданием Южного оперативного командования. Однако на границе с Украиной в Брестской и Гомельской областях на данный момент сосредоточено до семи батальонов, что составляет около 3,5-4 тысяч солдат.

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Об этом рассказал спикер Минобороны Александр Мотузяник в эфире телемарафона.

По его словам, на белорусской-украинской границе присутствуют и войска РФ. Их количество неизвестно, однако есть ряд населенных пунктов, где они расквартированы.

"Учитывая, что сегодня белорусская сторона предоставляет России всю логистику, возможен вариант, что россияне смогут достаточно быстро перебросить на территорию Беларуси какие-то дополнительные резервы и, возможно, подготовить наступление, но к этому надо готовиться. Пока мы этого пока не видим", - объясняет Мотузяник.

Он отметил, что на данный моментбелорусская армия насчитывает более 60 тысяч человек и будет увеличенапочти на 20 тысяч в связи с созданием Южного оперативного командования.

Спикер Минобороны подчеркнул, что угроза со стороны Беларуси не спадала, но для того, чтобы с территории этой страны вновь развить наступление, нужно создать мощную наступательную группировку.

"Мы это уже видели в первые недели полномасштабного российского вторжения. Именно из-за недружественных действий Беларуси Россия так быстро оказалась на окраинах Киева. Но тогда была создана очень мощная группировка. Сейчас такой группировки мы не видим", - говорит Мотузяник.

Напомним, замдиректора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что угроза повторного наступления на Киев из Беларуси существует, однако в этом случае с силами вторжения справятся силы ВСУ, которые уже есть на том направлении.