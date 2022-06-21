Угроза наступления на Киев из Беларуси есть, но ВСУ справятся с оккупантами, - эксперт

Заместитель директора Центра армии, конверсии и разоружения по международным вопросам Михаил Самусь считает, что угроза повторного наступления на Киев из Беларуси существует, однако в этом случае с силами вторжения справятся силы ВСУ, которые уже есть на том направлении. Об этом Самусь сказал в интервью ТСН.

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“Если они сейчас залезут на Киевское направление, они там и полягут. Все же, я уверен, главная задача северной группировки - это отвлечение внимания... Там даже географически это ни Донбасс, ни юг. Там такие быстрые марши не получаются. Они уже там немножко побывали и знают, чем это завершится. Там нужен десант, там нужны действия сил спецоперации, там нужно очень и очень умно, грамотно воевать с мощной разведкой и координацией. Но координации они так и не научились”, — сказал эксперт.

По его мнению, с беларуской группировкой справятся те силы ВСУ, которые уже находятся в том регионе.

“Если россияне перетащат туда те силы, которые были на севере, что они перед 24 февраля собрали, и провели эту свою "провальную операцию", то тогда будет действительно опасность крупной операции Беларуси и России с северного направления”, — рассказал Самусь.

Он отметил, что для реальной военной операции на севере Украины россиянам нужно достичь стратегического успеха на Донбассе, например занять Славянск Донецкой области. Однако эксперт уверен, что этого не произойдет.

Напомним, в Беларуси 7 июня заявили о начале тренировок "по переводу с мирного на военное время". Общая направленность занятий заключается в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих.