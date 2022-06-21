Загроза наступу на Київ із Білорусі є, але ЗСУ впораються з окупантами, - експерт

Заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що загроза повторного наступу на Київ із Білорусі існує, однак у цьому випадку з силами вторгнення впораються сили ЗСУ, які вже є на тому напрямку. Про це сказав Самусь в інтерв'ю ТСН.

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“Якщо вони зараз залізуть на Київський напрямок, вони там і поляжуть. Все ж таки, я впевнений, головне завдання північного угруповання - це відволікання уваги... Там навіть географічно це ні Донбас, ні південь. Там такі швидкі марші не виходять. Вони вже там трохи побували і знають, чим це завершиться. Там потрібен десант, там потрібні дії сил спецоперації, там треба дуже розумно, грамотно воювати з потужною розвідкою та координацією. Але координації вони так і не навчилися”, - сказав експерт.

На його думку, з білоруським угрупуванням впораються ті сили ЗСУ, які вже знаходяться у тому регіоні.

"Якщо росіяни перетягнуть туди ті сили, які були на півночі, що вони перед 24 лютого зібрали, і провели цю свою "провальну операцію", то тоді буде справді небезпека великої операції Білорусі та Росії з північного напрямку", - розповів Самусь.

Він зазначив, що для реальної військової операції на півночі України росіянам потрібно досягти стратегічного успіху на Донбасі, наприклад, зайняти Слов'янськ Донецької області. Проте експерт упевнений, що цього не станеться.

Нагадаємо, у Білорусі 7 червня заявили про початок тренувань "з переведення з мирного на воєнний час". Загальна спрямованість занять полягає у проведенні комплексу послідовних тренувань з усіма категоріями військовослужбовців.