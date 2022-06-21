Білорусь зосередила біля українського кордону близько 4 тисяч військових, - Міноборони

Армія Білорусі налічує понад 60 тисяч осіб та буде збільшена майже на 20 тисяч у зв'язку зі створенням Південного оперативного командування. Проте на кордоні з Україною у Брестській та Гомельській областях на даний момент зосереджено до семи батальйонів, що становить близько 3,5-4 тисячі солдатів.

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Про це розповів речник Міноборони Олександр Мотузяник в ефірі телемарафону.

За його словами, на білорусько-українському кордоні присутні й війська РФ. Їхня кількість невідома, однак є низка населених пунктів, де вони розквартовані.

"З огляду на те, що сьогодні білоруська сторона надає Росії всю логістику, можливий варіант, що росіяни зможуть досить швидко перекинути на територію Білорусі якісь додаткові резерви і, можливо, підготувати наступ, але до цього треба готуватися. Поки ми цього поки що не бачимо", – пояснює Мотузяник.

Він зазначив, що на даний момент білоруська армія налічує понад 60 тисяч осіб і буде збільшена майже на 20 тисяч у зв'язку зі створенням Південного оперативного командування.

Спікер Міноборони наголосив, що загроза з боку Білорусі не спадала, але для того, щоб з території цієї країни знову розвинути наступ, потрібно створити потужне наступальне угруповання.

"Ми це вже бачили в перші тижні повномасштабного російського вторгнення. Саме через недружні дії Білорусі Росія так швидко опинилася на околицях Києва. Але тоді було створено дуже потужне угруповання. Зараз такого угруповання ми не бачимо", - каже Мотузяник.

Нагадаємо, заступник директора Центру армії, конверсії та роззброєння з міжнародних питань Михайло Самусь вважає, що загроза повторного наступу на Київ із Білорусі існує, однак у цьому випадку з силами вторгнення впораються сили ЗСУ, які вже є на тому напрямку.