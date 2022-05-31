Лукашенко заявив, що Росія напала б на Білорусь, якби він не підтримав Путіна (ВІДЕО)

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко натякнув, що якби він не переміг на виборах, Росія б напала на Білорусь.

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Відповідне відео зі зверненням білоруського диктатора опублікував журналіст Андрій Цаплієнко.

"Дивлячись на Україну, ми розуміємо, що там розгортається сценарій, нереалізований на нашій землі. Тоді спитаю. А що було б з нами? Будь ласка, дивіться на Україну. І ми розуміємо рівень загроз, активність яких лише змістилася на територію сусідньої країни", - сказав він.

Андрій Цаплієнко зазначив, що, на його думку, Лукашенко "хоче пропетляти".

"Білоруський вождь відтепер відверто заявляє: якби Білорусь не підтримала Росію, то Путін напав би на неї. Думаю, він вичікує, хто стане переможцем. Абсолютно не здивуюся, якщо він знову заговорить про братерські почуття, коли українська перемога стане ближчою", - підкреслив Цаплієнко.

Зазначимо, як вважають у розвідці Британії, Олександр Лукашенко балансує свою підтримку Росії з бажанням уникнути прямої участі своїх військ у війні в Україні, щоб країни Заходу не вводили ще більше санкцій проти його режиму.

При цьому Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом.