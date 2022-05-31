Лукашенко нагородив співробітників КДБ Білорусі за "спецоперацію" в Україні

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нагородив співробітників білоруського КДБ за "успішну спецоперацію в Україні" щодо повернення білоруських далекобійників.

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Про це повідомляє білоруський телеграм-канал "Пул Першого".

У квітні Лукашенко розповідав, що "кілька десятків" далекобійників, громадян Білорусі, вдалося повернути додому з України, де вони застрягли з початку війни, а Україна їх нібито не випускала.

Він називає їх "заручниками ситуації та окремих бажань найгірших людей в Україні" і каже, що їх "треба було повертати додому".

За словами білоруського диктатора, КДБ було доручено провести "спецоперацію" щодо повернення білорусів додому і її було здійснено без жодного пострілу.

"На мою думку, в Україні ніхто і не розібрався, як так вийшло. Дуже благородна справа повернути людей без шуму додому", - заявив Лукашенко.

Урочистий захід пройшов під грифом "цілком таємно".

Нагадаємо, що самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко сказав, що відчуває, що війна Росії проти України пішла не за планом.

Також Олександр Лукашенко підтвердив, що з території Білорусі ведуться ракетні удари по Україні.

Крім того, в перші години війни російські окупанти заходили в Україну з території Білорусі.