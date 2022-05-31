Лукашенко наградил сотрудников КГБ Беларуси за "спецоперацию" в Украине

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наградил сотрудников белорусского КГБ за "успешную спецоперацию в Украине" по возвращению белорусских дальнобойщиков.

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Об этом сообщает белорусский телеграмм-канал "Пул Первого".

В апреле Лукашенко рассказывал, что "несколько десятков" дальнобойщиков, граждан Беларуси, удалось вернуть домой из Украины, где они застряли с момента начала войны, а Украина их якобы не выпускала.

Он называет их "заложниками ситуации и отдельных желаний самых плохих людей в Украине" и говорит, что их "надо было возвращать домой".

По словам белорусского диктатора, КГБ было поручено провести "спецоперацию" по возвращению белорусов домой и она была осуществлена без единого выстрела.

"По-моему, в Украине никто и не разобрался, как так вышло. Очень благородное дело вернуть людей без шума домой", - заявил Лукашенко.

Торжественное мероприятие прошло под грифом "совершенно секретно".

Напомним, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что чувствует, что война России против Украины пошла не по плану.

Также Александр Лукашенко подтвердил, что с территории Беларуси ведутся ракетные удары по Украине.

Кроме того, в самые первые часы войны российские оккупанты заходили в Украину с территории Беларуси.