"Ми слідкуємо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати із цього боку", - Данилов

За словами секретаря РНБО Олексія Данилова, оборона України на кордоні з РБ залежить від української армії та багатьох інших факторів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Україна уважно стежить за білоруським напрямком та усвідомлює загрозу з того боку. Про це в інтерв'ю "Укрінформу" повідомив секретар РНБО Олексій Данилов.

"Ми розуміємо, що відбувається на території Білорусі, ми стежимо за заявами, які робить Лукашенко, ми усвідомлюємо загрозу, яка може існувати з цього боку. На жаль, там, окрім цього рішення (йдеться про створення нового оперативного командування – південного) вже розташовані російські "Іскандери" і рівень загрози з того боку нам зрозумілий", - говорить він.

Він наголосив, що оборона країни на кордоні з РБ залежить від української армії та багатьох інших факторів.

"Коли 24 лютого ніхто не вірив, що ми триматимемо оборону, ми її тримали. Більше того, ми звільнили від загарбників Київську, Сумську, Чернігівську області", - каже Данилов.

Також, за словами Данилова, перед війною було багато нарад у президента з військовими, і на запитання Володимира Олександровича, чи зможе Україна утриматися, генерал Залужний відповів, що тільки бій це може показати.

Данилов підтвердив, що українська влада дійсно вважала, що з території Білорусі не буде того нападу, який стався 24 лютого. За два дні до війни міністр оборони України спілкувався з білоруським колегою і той запевняв, що цього не буде.

Також головний український прикордонник за день спілкувався із головним прикордонником Білорусі. І він також запевняв, що агресивних дій із боку РБ не буде.

"Але вони пішли не лише з цього боку, вони пішли по всьому кордону", - наголосив Данилов.

Нагадаємо, що у Білорусі розгортають додаткові підрозділи біля кордону з Україною.