Вперше за два місяці зафіксовано рух "Іскандерів" територією Білорусі до кордону з Україною

Також у Білгородській області РФ противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

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За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", територією Білорусі до кордону з Україною зафіксовано рух "Іскандерів".

Незважаючи на те, що більшість військ ЗС РФ відступили з київського напрямку ще на початку квітні, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка.

Крім того, іноді фіксуються запуски ракет з Білорусі по Україні.

При цьому 22 травня в Генштабі України повідомили, що у Білгородській області РФ противник також розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".

Нагадаємо, що мінімум 631 ракету було запущено з Білорусі по Україні.