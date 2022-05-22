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Вперше за два місяці зафіксовано рух "Іскандерів" територією Білорусі до кордону з Україною
Також у Білгородській області РФ противник розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".
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За даними моніторингової групи "Беларускі Гаюн", територією Білорусі до кордону з Україною зафіксовано рух "Іскандерів".
Незважаючи на те, що більшість військ ЗС РФ відступили з київського напрямку ще на початку квітні, у Білорусі досі частково залишаються російські військові та техніка.
Крім того, іноді фіксуються запуски ракет з Білорусі по Україні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
При цьому 22 травня в Генштабі України повідомили, що у Білгородській області РФ противник також розгорнув пускові установки оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М".
Нагадаємо, що мінімум 631 ракету було запущено з Білорусі по Україні.