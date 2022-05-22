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"Денацифікували риб": Росія атакувала Дніпропетровську область
Російські окупаційні війська 22 травня завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.
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Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Валентин Резніченко у Facebook.
Армія РФ вирішила використати ракету для завдання удару по річці Самара. Внаслідок атаки люди не постраждали.
"Ракета потрапила в річку Самара. Окупанти розпочали "денацифікацію" української риби", - зазначив Резніченко.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Раніше, 20 травня, російська армія завдала ракетного удару по південній частині Одеської області. Тоді окупанти використовували авіацію, щоб ліквідувати пляжний туалет.