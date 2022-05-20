"Мочити в сортирі": Росія ракетним ударом по Одеській області зруйнувала пляжний туалет

Російська армія 20 травня завдала чергового ракетного удару із застосуванням авіації по південній частині Одеської області. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"Ракетами повітряного базування ворог суттєво зіпсував повітря на півдні Одеської області. Втілюючи один із знакових меседжів свого скаженого диктатора, рашисти, вочевидь, намагалися "замочити в сортирі" осередок нацизму. Зруйновано пляжну вбиральню. Попередньо, крім безнадійно втраченої совісті та репутації агресора, інших втрат нема", - сказано у ньому.

Більш точну інформацію в командуванні не наводять, так само як і не повідомляють поки про цю подію інші силові структури регіону.

Нагадаємо, що армія країни-агресора регулярно завдає ракетних ударів по мосту через міст через Дністровсько-Цареградське гирло у селищі Затока, який сполучає південну частину Одеської області з рештою території України.

Об'єкт було вперше пошкоджено 26 квітня, але вже вранці наступного дня по ньому було завдано другого ракетного удару, після чого залізнично-автомобільний міст закрили для проїзду. Однак ворожі війська на цьому не зупинилися, продовживши обстрілювати його 2 травня, 10 травня, а також двічі влучили в міст у ніч проти 17 травня.

Водночас під час обстрілів цієї місцевості ударів вже неодноразово зазнавала курортна інфраструктура селища Затока. Зокрема, 16 травня було пошкоджено дві бази відпочинку та 15 будинків, а також тяжко поранено 6-річну дівчинку.