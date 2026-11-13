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Через загрозу атак у Запоріжжі можуть тимчасово перекривати мости та греблю ДніпроГЕС
У Запоріжжі з міркувань безпеки можуть тимчасово перекривати рух мостами та греблею ДніпроГЕС. Обмеження запроваджуватимуть під час загрози російських ударів.
Про це інформує Dilo з посиланням на повідомлення голови Запорізької ОВА Михайла Семікіна.
За його словами, такі обмеження можуть створювати незручності для водіїв і пасажирів, однак головною причиною їх запровадження є безпека людей.
Водіїв закликали заздалегідь планувати маршрути, враховувати можливі перекриття та не створювати скупчення транспорту поблизу мостів.
У разі обмеження руху рекомендують користуватися альтернативними шляхами та виконувати вказівки поліцейських.
Під час повітряної тривоги водіям також радять не залишатися біля мостів та інших потенційно небезпечних об’єктів, а зупиняти автомобіль у безпечному місці та прямувати до укриття.
Останнім часом російські війська посилили атаки на транспортну інфраструктуру Запоріжжя.
Крім того, у місті планують запровадити реверсний рух через греблю ДніпроГЕС, щоб зменшити затори у години пік. Таке рішення ухвалила Рада оборони Запорізької області.
Нагадаємо, 6 жовтня російські війська атакували міст у Запоріжжі. Внаслідок удару рух мостом тимчасово перекривали, також повідомлялося про п’ятьох постраждалих.