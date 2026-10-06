Росіяни атакували міст через Дніпро у Запоріжжі: рух перекрито, є постраждалі

6 жовтня російські війська атакували один із мостів через річку Дніпро в Запоріжжі, унаслідок чого відомо про п’ятьох поранених. Рух мостом тимчасово перекрито.

Як пише Dilo, про це повідомив голова Запорізької ОВА Михайло Семікін.

Серед п’ятьох постраждалих — жінки віком 24 й 59 років, 36-річний чоловік і двоє працівників Червоного Хреста віком 43 та 54 роки. У момент російського удару вони їхали на роботу.

Росія почала бити по мостах у Києві

4 жовтня у Києві російський дрон атакував Північний міст — там пошкоджено дорожнє полотно.

Зранку 3 жовтня росіяни також дроном вдарили по Північному мосту в Києві — було пошкоджене дорожнє полотно та контактна тролейбусна мережа. Унаслідок удару постраждали двоє людей. Одному постраждалому надали допомогу на місці, іншого шпиталізували.

Росіяни били по Південному мосту в Києві. Уперше це відбулося вдень 1 жовтня — окупанти атакували опорну частину мосту. Увечері росіяни вдарили по мосту повторно — тоді було пошкоджено дорожнє полотно, мостову опору, відбійник та загородження метрополітену.

Близько 5-ї години ранку 2 жовтня росіяни знову атакували Південний міст. Через це у столиці перекрили Південний міст, міст Патона і міст Метро для громадського транспорту — рух здійснюється через Дарницький.

Міст потрапив під удар і ввечері 2 жовтня.

У зв’язку з атаками під час повітряної тривоги рух транспорту будуть обмежувати на Південному та Подільсько-Воскресенському мостах, але на 15 хвилин. Інші працюватимуть без обмежень.