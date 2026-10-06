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Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть пострадавшие
6 октября российские войска атаковали один из мостов через реку Днепр в Запорожье, в результате чего известно о пяти раненых. Движение по мосту временно перекрыто.
Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.
Среди пяти пострадавших — женщины в возрасте 24 и 59 лет, 36-летний мужчина и двое работников Красного Креста в возрасте 43 и 54 лет. В момент русского удара они ехали на работу.
Россия начала бить по мостам в Киеве
4 октября в Киеве русский дрон атаковал Северный мост — там повреждено дорожное полотно.
Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.
Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло днем 1 октября — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.
Около 5 часов утра 2 октября россияне снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.
Мост попал под удар и вечером 2 октября.
В связи с атаками во время воздушной тревоги движение транспорта будут ограничивать на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.