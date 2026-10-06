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Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть пострадавшие

атака
Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье. Фото: Запорожская ОВА

6 октября российские войска атаковали один из мостов через реку Днепр в Запорожье, в результате чего известно о пяти раненых. Движение по мосту временно перекрыто.

Как пишет Dilo, об этом сообщил глава Запорожской ОВА Михаил Семикин.

Среди пяти пострадавших — женщины в возрасте 24 и 59 лет, 36-летний мужчина и двое работников Красного Креста в возрасте 43 и 54 лет. В момент русского удара они ехали на работу.

Фото 2 — Россияне атаковали мост через Днепр в Запорожье: движение перекрыто, есть пострадавшие

Россия начала бить по мостам в Киеве

4 октября в Киеве русский   дрон атаковал Северный мост   — там повреждено дорожное полотно.

Утром 3 октября россияне также дроном ударили по Северному мосту в Киеве - было повреждено дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. В результате удара пострадали два человека. Одному пострадавшему оказали помощь на месте, другому госпитализировали.

Россияне били по Южному мосту в Киеве. Впервые это произошло  днем 1 октября   — оккупанты атаковали опорную часть моста. Вечером россияне ударили по мосту повторно - тогда было повреждено дорожное полотно, мостовую опору, отбойник и заграждение метрополитена.

Около 5 часов утра 2 октября россияне   снова атаковали Южный мост. Поэтому в столице перекрыли Южный мост, мост Патона и мост Метро для общественного транспорта — движение осуществляется через Дарницкий.

Мост попал   под удар   и вечером 2 октября.

В связи с атаками во время воздушной тревоги   движение транспорта будут ограничивать   на Южном и Подольско-Воскресенском мостах, но на 15 минут. Остальные будут работать без ограничений.

Автор:
Светлана Манько

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