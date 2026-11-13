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Из-за угрозы атак в Запорожье могут временно перекрывать мосты и дамбу ДнепроГЭС

Из-за угрозы атак в Запорожье могут временно перекрывать мосты и дамбу ДнепроГЭС
Из-за угрозы атак в Запорожье могут временно перекрывать мосты и дамбу ДнепроГЭС

В Запорожье по соображениям безопасности могут временно перекрывать движение по мостам и плотине ДнепроГЭС. Ограничения будут вводиться при угрозе российских ударов.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения главы Запорожской ОВА Михаила Семикина.

По его словам, такие ограничения могут создавать неудобства водителям и пассажирам, однако главной причиной их введения является безопасность людей.

Водителей призвали заранее планировать маршруты, учитывать возможные перекрытия и не создавать скопления транспорта вблизи мостов.

В случае ограничения движения рекомендуют использовать альтернативные пути и следовать указаниям полицейских.

Во время воздушной тревоги водителям также советуют не оставаться у мостов и других потенциально опасных объектов, а останавливать автомобиль в безопасном месте и направляться к укрытию.

В последнее время российские войска ужесточили атаки на транспортную инфраструктуру Запорожья.

Кроме того, в городе планируют ввести реверсное движение через дамбу ДнепроГЭС, чтобы уменьшить пробки в часы пик. Такое решение принял Совет обороны Запорожской области.

Напомним, 6 октября российские войска атаковали мост в Запорожье. В результате удара движение по мосту временно перекрывали, также сообщалось о пяти пострадавших.

Автор:
Татьяна Гойденко

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