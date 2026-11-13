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Понад 80% українських медиків уже використовують штучний інтелект у роботі – МОЗ

лікар
Понад 80% медиків в Україні вже працюють зі штучним інтелектом / Depositphotos

Понад 80,5% опитаних українських медиків уже застосовують ШІ у роботі. Через це МОЗ готує спеціальний законопроєкт, який врегулює використання таких технологій у медицині.

Як пише Dilo, про це на своїй сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Такі дані відомство отримало за підсумками опитування, в якому взяли участь понад 7 тисяч медиків, 300 пацієнтів та 39 представників бізнесу й профільних організацій.

Як приклад успішної вітчизняної інновації міністр навів систему CheckEye. Ця технологія за допомогою штучного інтелекту аналізує знімки сітківки ока та приблизно за 30 секунд визначає, чи потребує людина додаткового обстеження.

Систему вже протестували у медзакладах первинної ланки Одеської та Чернігівської областей — за її допомогою обстежили 873 пацієнтів.

Водночас, за словами Віктора Ляшка, в Україні досі відсутнє комплексне законодавче регулювання медичного ШІ. Це створює правову невизначеність для бізнесу та лікарень і гальмує масштабування перспективних розробок. Новий законопроєкт МОЗ має усунути ці бар'єри.

"Пропонуємо запровадити зрозумілі правила розробки та використання медичних ШІ-систем, їх класифікацію за рівнем ризику, вимоги до безпечності, прозорості та відповідальності постачальників і користувачів", — пояснив очільник МОЗ.

Окремо міністр наголосив, що штучний інтелект має застосовуватися виключно під контролем фахівців, а персональні медичні дані пацієнтів повинні мати надійний захист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Національний банк використовує великі дані та штучний інтелект, щоб швидше оцінювати зміни в економіці, наслідки російських атак та ризики для інфляції. Один із ШІ-інструментів НБУ за кілька годин опрацював понад 10 тис. записів про російські удари, а інший допоміг побудувати модель їхнього впливу на споживчі ціни.

Автор:
Тетяна Бесараб

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