Более 80% украинских медиков уже используют ИИ в работе – Минздрав

Более 80,5% опрошенных украинских медиков уже используют ИИ в работе. Поэтому Минздрав готовит специальный законопроект, который урегулирует использование таких технологий в медицине.

Как пишет Dilo, об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Такие данные ведомство получило по итогам опроса, в котором приняло участие более 7 тысяч медиков, 300 пациентов и 39 представителей бизнеса и профильных организаций.

В качестве примера успешной отечественной инновации министр привел систему CheckEye . Эта технология с помощью искусственного интеллекта анализирует снимки сетчатки глаза и примерно за 30 секунд определяет, требует ли человек дополнительного обследования.

Систему уже протестировали в медучреждениях первичного звена Одесской и Черниговской областей - с ее помощью обследовали 873 пациента.

В то же время, по словам Виктора Ляшко, в Украине до сих пор нет комплексного законодательного регулирования медицинского ИИ. Это создает правовую неопределенность для бизнеса и больниц и тормозит масштабирование перспективных разработок. Новый законопроект Минздрав должен устранить эти барьеры.

"Предлагаем ввести понятные правила разработки и использования медицинских ИИ-систем, их классификацию по уровню риска, требования к безопасности, прозрачности и ответственности поставщиков и пользователей", - пояснил глава Минздрава.

Отдельно министр подчеркнул, что искусственный интеллект должен применяться исключительно под контролем специалистов, а персональные медицинские данные пациентов должны иметь надежную защиту.

Напомним, ранее сообщалось, что Национальный банк использует большие данные и искусственный интеллект для того, чтобы быстрее оценивать изменения в экономике, последствия российских атак и риски для инфляции. Один из ШИ-инструментов НБУ за несколько часов проработал более 10 тыс. записей о российских ударах, а другой помог построить модель их влияния на потребительские цены.