Влада попередила про зрив купального сезону в Одесі: міни і на пляжах, і в морі

Влада Одеської області попереджає, що від купання в морі нинішнього року громадянам, очевидно, доведеться відмовитися через те, що узбережжя було заміноване, аби уникнути висадки російського військового десанту, а в самому морі також плавають міни.

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Як зазначив напередодні в ефірі загальнонаціонального телемарафону речник оперативного штабу Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук, на розмінування пляжів знадобиться тривалий час.

"Пляжі заміновані. Буде перемога — буде проведена робота з розмінування акваторії Чорного моря та пляжів. Тоді відпочиватимемо", — заявив він, додавши, що узбережжя взагалі можуть огородити.

За словами Братчука, безпека людей має бути перш за все, тому курортний сезон "м'яко кажучи, під загрозою" і явно не проходитиме у тому вигляді, до якого люди звикли. Він зазначив, що хоча громадян і закликають не пересуватися приморськими пляжами, є ймовірність того, що вони все одно намагатимуться позасмагати або скупатися в морі.

"Вчора знешкоджували морську міну у нашій акваторії, і вже були такі факти, що міни приносило на наші одеські пляжі. Причому це ті міни, що росіяни розкидали у Чорному морі. Вони офіційно це визнали, понад 400 штук розкидали. Вони не знають, де вони, ну і ми не знаємо, де може прибити до берега", — заявив він.

Нагадаємо, що небезпеку на Одещині зараз становить, зокрема, район Затоки з багатокілометровими піщаними пляжами, де розташований міст, що зв'язував дві частини регіону, розділені Дністровським лиманом. Російські війська з 26 квітня вже тричі завдавали ракетних ударів по об'єкту, розташованому безпосередньо біля курортної зони на косі, що відокремлює лиман від Чорного моря. Відомо, що рух автомобільно-залізничним мостом закрито, проте ступінь його руйнування після трьох обстрілів публічно не розголошується.