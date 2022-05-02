На Одещині затримали диверсантів, які готували провокації до 2 травня

Державне бюро розслідувань затримало 12 осіб за підозрою у підготовці провокацій до 2 травня. У них знайшли велику кількість автоматів, кулемети, гранати та прапори з комуністичною символікою.

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2 травня разом із поліцією працівники Державного бюро розслідувань взяли участь у відпрацюванні осіб "з криміналітету та можливих колаборантів", які могли під керівництвом РФ спробувати дестабілізувати ситуацію в регіоні. В результаті затримали 12 людей, підозрюваних у підготовці диверсій, протестів та заколотів на Одещині. Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

Як повідомляється, в одного з підозрюваних виявили велику кількість автоматів, кулемети, гранати, пістолети та патрони. Крім того, у диверсантів знайшли прапори із комуністичною символікою, медалі, антиукраїнські книги та агітаційні брошури.

Відкрито кримінальне провадження за статтею про державну зраду. Справу розслідуватиме Служба безпеки України.

Нагадаємо, 29 квітня Одеська обласна державна адміністрація оголосила про довгу комендантську годину в Одесі з вечора 1 травня до ранку 3 травня. Під час нього забороняється перебування людей на вулицях та інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень. На решті території Одеської області режим комендантської години залишається без змін, тобто з 22:00 до 05:00.