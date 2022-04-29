В Одессе вводят комендантский час с 1 по 3 мая

В Одессе вводят длинный комендантский час с вечера 1 мая до утра 3 мая. Об этом Одесская областная государственная администрация сообщила на своем Facebook.

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"Распоряжением начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко, только на территории города Одесса введен комендантский час с 22:00 1 мая 2022 года до 05:00 3 мая", — сказано в сообщении.

Запрещено пребывание людей в указанный период времени на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений.

На остальной территории Одесской области режим комендантского часа остается без изменений, то есть с 22:00 до 05:00.

Напомним, что 25 апреля Bellingcat сообщили о планах РФ захватить юг Украины и Одессу до 9 мая, чтобы показать хоть какие-то достижения россиянам.

Ранее, в канун Пасхи, в Одессе россияне ракетным ударом убили восемь человек.

Россия активно старается, чтобы непризнанное Приднестровье вступило в войну с Украиной, поэтому устраивает провокации на этой территории.

Так, 25 апреля в Приднестровье прогремели взрывы, в результате чего были выведены из строя две антенны радиоцентра, выполнявшие функцию ретрансляции российского радиоэфира.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.

В свою очередь в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике" еще до инцидентов со стрельбой и взрывами объявили военные сборы.