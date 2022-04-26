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Молдова повышает готовность, но не планирует блокаду Приднестровья

санду
Майя Санду. Фото: NewsMaker

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что инциденты в Приднестровье связаны с напряженностью, которая существует между разными силами в этом непризнанном формировании, сообщает NewsMaker.

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"Наш анализ говорит о том, что существует напряженность между разными силами внутри Приднестровья, заинтересованными в дестабилизации ситуации. Этот факт делает регион уязвимым и создает риски для Молдовы", — отметила Санду.

Она подчеркнула, что Кишинев настаивает на мирном разрешении приднестровского конфликта и не планирует блокаду Приднестровья.

Напомним, в Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской молдавской республики, прогремели взрывы у здания "министерства госбезопасности". 

Затем двумя взрывами были повреждены вышки связи.

Служба информации и безопасности Молдовы созвала срочное заседание. В Бюро реинтеграции Молдовы заявили, что произошедшие в Тирасполе взрывы — предлог для создания напряженности в приднестровском регионе.

Автор:
Сергей Горелов