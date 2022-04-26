Руководство непризнанной ПМР примет решения в ответ на инциденты в Приднестровье

Руководство непризнанной "Приднестровской Молдавской Республики" в ближайшее время примет решения в ответ на инциденты в приднестровском регионе. Об этом сообщает подконтрольное Кремлю российское издание РИА “Новости”.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Руководство Приднестровья в ближайшее время примет решения в защиту интересов республики, сообщили РИА "Новости" в объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией", — сказано в сообщении.

Прокремлевское издание не уточняет, какие решения могут быть приняты сепаратистами Приднестровья.

Напомним, ночью на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе приблизительно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.

В свою очередь президент Молдовы Майя Санду решила созвать Высший совет безопасности в связи с недавними инцидентами в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике".