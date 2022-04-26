В Молдове созывают Совбез в связи с инцидентами в Приднестровье

Президент Молдовы Майя Санду созывает Высший совет безопасности в связи с недавними инцидентами в непризнанной "Приднестровской Молдавской Республике". Об этом говорится на сайте президента Молдовы.

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"Президент Республики Молдова Майя Санду созывает сегодня заседание Высшего совета безопасности в связи с инцидентами в приднестровском регионе", — сказано в сообщении.

Высший совет безопасности соберется в 13:00 в президиуме. После встречи, в 15.00, президент Майя Санду проведет брифинг для прессы.

Напомним, ночью на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе приблизительно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.

Отметим при этом, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о новых целях российского вторжения в Украину, среди которых назвал оккупацию юга Украины и обеспечение выхода в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

В Офисе президента назвали это "официальным подтверждением умысла на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан".