У Молдові скликають Радбез у зв'язку з інцидентами у Придністров'ї

Президент Молдови Майя Санду скликає Вищу раду безпеки у зв'язку з нещодавніми інцидентами у невизнаній "Придністровській Молдавській Республіці". Про це йдеться на веб-сайті президента Молдови.

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"Президент Республіки Молдова Майя Санду скликає сьогодні засідання Вищої ради безпеки у зв'язку з інцидентами у придністровському регіоні", — йдеться у повідомленні.

Вища рада безпеки збереться в 13:00 у президії. Після зустрічі о 15.00 президент Майя Санду проведе брифінг для преси.

Нагадаємо, вночі на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.

Зазначимо при цьому, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив про нові цілі російського вторгнення в Україну, серед яких назвав окупацію півдня України та забезпечення виходу в Придністров'я, де нібито "також зазначаються факти утиску російськомовного населення".

В Офісі президента назвали це "офіційним підтвердженням наміру на скоєння військових злочинів з масовими вбивствами мирних громадян".