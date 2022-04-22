Россия во время "второго этапа" войны хочет полностью оккупировать Донбасс и юг Украины

Минобороны России официально заявило о начале "второго этапа" войны против Украины. Страна-агрессор теперь хочет оккупировать Луганскую и Донецкую области в их административных границах.

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Об этом 22 апреля заявил заместитель командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-майор Рустам Миннекаев, передает ТАСС.

Он сообщил, что захватчики будут пытаться обеспечить сухопутный коридор в Крым и выход к оккупированной территории Молдовы — Приднестровью, где российская пропаганда "отмечает факты притеснения русскоговорящего населения".

"С начала второй фазы "спецоперации" (полномасштабной войны — Delo.ua), она сейчас уже началась, буквально два дня назад, одной из задач российской армии является установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной", — сказал Миннекаев.

Враг также попытается воздействовать на "жизненно важные объекты Вооруженных сил Украины". Кроме того, российские военные хотят получить доступ к украинским портам, через которые осуществляются поставки сельскохозяйственной, металлургической продукции в другие страны.

Отметим, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что в битве за Донбасс российские войска попытаются окружить 44 тысячи украинских военных и оккупировать всю территорию Донецкой и Луганской областей. В свою очередь глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что, по его мнению, в рамках войны России против Украины битва за Донбасс может напоминать Вторую мировую войну. Ожидается, что она будет проходить с привлечением тысяч танков и других вооружений.