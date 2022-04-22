Росія під час "другого етапу" війни хоче повністю окупувати Донбас та південь України

Міноборони Росії офіційно заявило про початок "другого етапу" війни проти України. Країна-агресор тепер хоче окупувати Луганську та Донецьку області в їхніх адміністративних межах.

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Про це 22 заявив квітня заступник командувача військ Центрального військового округу (ЦВО) генерал-майор Рустам Міннекаєв, передає ТАРС.

Він повідомив, що загарбники намагатимуться забезпечити сухопутний коридор у Крим та вихід до окупованої території Молдови "Придністров'я", де російська пропаганда "вбачає факти утиску російськомовного населення".

"З початку другої фази "спецоперації" (повномасштабної війни - Delo.ua), вона зараз уже почалася, буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною", - сказав Міннекаєв.

Ворог також спробує вплинути на "життєво важливі об'єкти Збройних сил України". Крім того, російські військові хочуть отримати доступ до українських портів, через які здійснюються постачання сільськогосподарської, металургійної продукції до інших країн.

Зазначимо, що президент України Володимир Зеленський вважає, що у битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. У свою чергу, глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що, на його думку, в рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.