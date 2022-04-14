Зеленський назвав головну мету Росії у битві за Донбас

Президент України Володимир Зеленський вважає, що у майбутній битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.

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Про це глава держави заявив в інтерв'ю ВВС .

"Але ж вони не просто забирають території, вони по ходу просто руйнують все, людей гвалтують, забирають все, що можуть, мародерствують. Знищують нашу націю - ось, що вони роблять. Це їхнє бажання", - зазначив президент України.

Російська армія стягує всі сили в Донецьку та Луганську області, там очікуються запеклі бої найближчим часом. Тому Зеленський знову звернувся до партнерів із закликом якнайшвидше підвезти ще зброї для відображення російського вторгнення.

"Вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все-таки нам необхідно швидше і більше. Чи достатньо цього? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет - отримувати швидше, отримувати зараз, тому що ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання", - резюмував гарант.

Водночас президент на 100% упевнений в українських громадянах та Збройних силах, але такої впевненості немає у питанні швидких постачань зброї.

Глава МЗС Дмитро Кулеба у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

У зв'язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів населених пунктів області, які на сьогодні залишаються під контролем українських військ, терміново евакуюватися.