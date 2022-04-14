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Зеленський назвав головну мету Росії у битві за Донбас
Президент України Володимир Зеленський вважає, що у майбутній битві за Донбас російські війська спробують оточити 44 тисячі українських військових та окупувати всю територію Донецької та Луганської областей.
Про це глава держави заявив в інтерв'ю ВВС .
"Але ж вони не просто забирають території, вони по ходу просто руйнують все, людей гвалтують, забирають все, що можуть, мародерствують. Знищують нашу націю - ось, що вони роблять. Це їхнє бажання", - зазначив президент України.
Російська армія стягує всі сили в Донецьку та Луганську області, там очікуються запеклі бої найближчим часом. Тому Зеленський знову звернувся до партнерів із закликом якнайшвидше підвезти ще зброї для відображення російського вторгнення.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Вони намагаються нам допомогти і допомагають. Але все-таки нам необхідно швидше і більше. Чи достатньо цього? Ми вважаємо, що ні. Пріоритет - отримувати швидше, отримувати зараз, тому що ми воюємо зараз. І як довго триватиме війна, залежить і від того, наскільки швидко ми отримаємо все це озброєння та обладнання", - резюмував гарант.
Водночас президент на 100% упевнений в українських громадянах та Збройних силах, але такої впевненості немає у питанні швидких постачань зброї.
Глава МЗС Дмитро Кулеба у рамках війни Росії проти України битва за Донбас може нагадувати Другу світову війну. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.
У зв'язку з цим голова Луганської обласної адміністрації Сергій Гайдай закликав жителів населених пунктів області, які на сьогодні залишаються під контролем українських військ, терміново евакуюватися.