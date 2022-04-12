Росія готується до атаки та нарощує сили військової авіації на аеродромі "Ліпецьк-2", - "Схеми"

ЗС РФ за пару тижнів удвічі збільшили кількість винищувачів та бомбардувальників на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області.

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Про це свідчать супутникові знімки, які опинилися у розпорядженні журналістів програми "Схеми".

З цього аеродрому "Липецьк-2" російські повітряні сили атакують українські міста у східному напрямку. Наразі, за даними супутникових знімків, там знаходяться понад 30 військових літаків.

Російські військові літаки розташовані одразу на двох парковках. Фото: "Схеми"

Експерти оцінили супутникові знімки. Вони припустили, що на аеродромі знаходяться 6 важких багатоцільових високоманеврових винищувачів Су-27, 14 винищувачів-бомбардувальників Су-30 або Су-34, 10 бомбардувальників Су-24 та ще 4 неідентифіковані борти.

27 березня на цій частині аеродрому було вдвічі менше літаків. На іншій частині літаків не було взагалі.

27 березня на другій частині аеродрому літаків не було взагалі. Фото: "Схеми"

"Вони стягують техніку на такі аеродроми, як "Липецьк-2", щоб знизити дальність польоту. З цього аеродрому вони щодня бомблять у східному напрямку, наприклад, у напрямку міста Ізюм", – повідомив речник командування Повітряних сил ЗС України Юрій Ігнат.

Аеродрому " Липецьк-2" присвоєно 1 клас державної авіації. Саме на нього могли перемістити авіацію, яка базувалася в Білорусі в перші дні повномасштабної війни.

Переміщення відбулося під час підготовки ЗС РФ до нової битви за Донбас. В рамках війни Росії проти України битва за Донецьку та Луганську області нагадуватиме Другу світову війну, вважає глава МЗС України Дмитро Кулеба. Очікується, що вона проходитиме із залученням тисяч танків та інших озброєнь.

За його словами, битва за Донбас проводитиметься з "великими оперативними маневрами та тисячами танків, літаків та бронетехніки".