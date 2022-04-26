В Приднестровье прогремели два взрыва: взорваны вышки связи

Ночью на территории радиотелецентра "Маяк" в Григориопольском районе приблизительно в 20 км от украинской границы с самопровозглашенным непризнанным Приднестровьем прогремели взрывы.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает информационное агентство "ТСВ" так называемого Приднестровья.

Отмечается, что ранним утром 26 апреля в посёлке Маяк Григориопольского района прогремели два взрыва: первый в 6:40, второй в 7:05.

"Сегодня ночью в посёлке Маяк Григориопольского района произошли взрывы. Информация подтверждена. Сообщается о двух взорванных вышках связи", — говорится в сообщении.

К месту происшествия незамедлительно были направлены правоохранители и аварийные службы.

По данным на 9 утра известно, что из строя выведены две самые мощные антенны: одна мегаваттная, вторая полумегаваттная. Обе ретранслировали пропагандистское радио РФ.

Никто из сотрудников ПРТС и местных жителей не пострадал.

Напомним, что около 17:00 понедельника в здании Министерства государственной безопасности самопровозглашенного непризнанного Приднестровья, расположенном на углу улиц Манойлова и Карла Маркса в центральной части Тирасполя, произошло несколько взрывов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной республики, пострадавших в результате инцидента нет, а выстрелы, по предварительным данным, были произведены из ручного противотанкового гранатомета.

При этом в Молдове назвали целью обстрела создание "предлога для обострения ситуации".

Отметим при этом, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о новых целях российского вторжения в Украину, среди которых назвал оккупацию юга Украины и обеспечение выхода в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

В Офисе президента назвали это "официальным подтверждением умысла на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан".