У Придністров'ї пролунали два вибухи: підірвано вежі зв'язку

Вночі на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.

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Про це повідомляє інформаційне агентство "ТСВ" так званого Придністров'я.

Зазначається, що рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.

"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вишки зв'язку", — йдеться у повідомленні.

До місця події негайно були направлені правоохоронці та аварійні служби.

За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна мегаватна, друга напівмегаватна. Обидві ретранслювали пропагандистське радіо РФ.

Ніхто зі співробітників ПРТС та місцевих жителів не постраждав.

Нагадаємо, що близько 17:00 понеділка у будівлі Міністерства державної безпеки самопроголошеного невизнаного Придністров'я, розташованому на розі вулиць Манойлова та Карла Маркса в центральній частині Тирасполя, сталося кілька вибухів.

Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ самопроголошеної республіки, які постраждали в результаті інциденту, немає, а постріли, за попередніми даними, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета.

При цьому у Молдові назвали метою обстрілу створення "приводу для загострення ситуації".

Зазначимо при цьому, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив про нові цілі російського вторгнення в Україну, серед яких назвав окупацію півдня України та забезпечення виходу в Придністров'я, де нібито "також зазначаються факти утиску російськомовного населення".

В Офісі президента назвали це "офіційним підтвердженням наміру на скоєння військових злочинів з масовими вбивствами мирних громадян".