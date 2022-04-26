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У Придністров'ї пролунали два вибухи: підірвано вежі зв'язку
Вночі на території радіотелецентру "Маяк" у Григоріопольському районі приблизно за 20 км від українського кордону із самопроголошеним невизнаним Придністров'ям прогриміли вибухи.
Про це повідомляє інформаційне агентство "ТСВ" так званого Придністров'я.
Зазначається, що рано-вранці 26 квітня в селищі Маяк Григоріопольського району прогриміли два вибухи: перший о 6:40, другий о 7:05.
"Сьогодні вночі у селищі Маяк Григоріопольського району сталися вибухи. Інформація підтверджена. Повідомляється про дві підірвані вишки зв'язку", — йдеться у повідомленні.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До місця події негайно були направлені правоохоронці та аварійні служби.
За даними на 9 ранку відомо, що з ладу виведено дві найпотужніші антени: одна мегаватна, друга напівмегаватна. Обидві ретранслювали пропагандистське радіо РФ.
Ніхто зі співробітників ПРТС та місцевих жителів не постраждав.
Нагадаємо, що близько 17:00 понеділка у будівлі Міністерства державної безпеки самопроголошеного невизнаного Придністров'я, розташованому на розі вулиць Манойлова та Карла Маркса в центральній частині Тирасполя, сталося кілька вибухів.
Як повідомили у Міністерстві внутрішніх справ самопроголошеної республіки, які постраждали в результаті інциденту, немає, а постріли, за попередніми даними, були зроблені з ручного протитанкового гранатомета.
При цьому у Молдові назвали метою обстрілу створення "приводу для загострення ситуації".
Зазначимо при цьому, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив про нові цілі російського вторгнення в Україну, серед яких назвав окупацію півдня України та забезпечення виходу в Придністров'я, де нібито "також зазначаються факти утиску російськомовного населення".
В Офісі президента назвали це "офіційним підтвердженням наміру на скоєння військових злочинів з масовими вбивствами мирних громадян".