В Молдове назвали целью обстрела МГБ ПМР создание "предлога для обострения ситуации"

Бюро по реинтеграции Молдовы обеспокоено обстрелом неизвестными 25 апреля здания Министерства государственной безопасности самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики и считает его целью создание повода для напряжения ситуации в регионе. Об этом говорится в сообщении молдавского правительственного органа в Facebook.

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"Политическое бюро по реинтеграции выражает обеспокоенность инцидентом, который произошел сегодня в городе Тирасполь. По имеющейся информации, неизвестные обстреляли из гранатомета так называемый штаб силовых структур региона... Цель сегодняшнего инцидента - создать предлог для напряжения ситуации в плане безопасности в Приднестровском регионе, не контролируемом конституционными властями", - сказано в нем.

В этом контексте бюро призывает сохранять спокойствие и отмечает, что совместно с компетентными национальными учреждениями следит за развитием событий.

В свою очередь, как передает молдавский канал TV8, вечером в понедельник после упомянутого инцидента состоялось экстренное заседание Службы информации и безопасности Молдовы. Информацию подтвердил глава спецслужбы Александр Есауленко. По его словам, СИБ пока находится в процессе сбора информации о данном происшествии.

Напомним, что около 17:00 понедельника в здании МГБ непризнанного Приднестровья, расположенном на углу улиц Манойлова и Карла Маркса в центральной части Тирасполя, произошло несколько взрывов.

Как сообщили в Министерстве внутренних дел самопровозглашенной республики, пострадавших в результате инцидента нет, а выстрелы, по предварительным данным, были произведены из ручного противотанкового гранатомета.

Отметим при этом, что 22 апреля заместитель командующего войсками Центрального военного округа России Рустам Миннекаев заявил о новых целях российского вторжения в Украину, среди которых назвал оккупацию юга Украины и обеспечение выхода в Приднестровье, где якобы "также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения".

В Офисе президента назвали это "официальным подтверждлением умысла на совершение военных преступлений с массовыми убийствами мирных граждан".