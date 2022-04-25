У Молдові назвали метою обстрілу МДБ ПМР створення "приводу для загострення ситуації"

Бюро з реінтеграції Молдови стурбоване обстрілом невідомими 25 квітня будівлі Міністерства державної безпеки самопроголошеної Придністровської Молдавської Республіки та вважає його метою створення приводу для напруження ситуації в регіоні. Про це йдеться у повідомленні молдавського урядового органу у Facebook.

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"Політичне бюро з реінтеграції висловлює стурбованість інцидентом, який стався сьогодні в місті Тирасполь. За наявною інформацією, невідомі обстріляли з гранатомета так званий штаб силових структур регіону... Мета сьогоднішнього інциденту - створити привід для напруження ситуації в плані безпеки в Придністровському регіоні, не контрольованому конституційною владою", - сказано у ньому.

У цьому контексті бюро закликає зберігати спокій та зазначає, що спільно з компетентними національними установами стежить за розвитком подій.

У свою чергу, як передає молдавський канал TV8, у понеділок увечері після згаданого інциденту відбулося екстрене засідання Служби інформації та безпеки Молдови. Інформацію підтвердив голова спецслужби Олександр Єсауленко. За його словами, СІБ поки що знаходиться в процесі збору інформації про цю подію.

Нагадаємо, що близько 17:00 понеділка в будівлі МДБ невизнаного Придністров'я, розташованому на розі вулиць Манойлова та Карла Маркса в центральній частині Тирасполя, сталося кілька вибухів.

Як повідомили в Міністерстві внутрішніх справ самопроголошеної республіки, постраждалих внаслідок інциденту немає, а постріли, за попередніми даними, були зроблені із ручного протитанкового гранатомета.

Зазначимо при цьому, що 22 квітня заступник командувача військ Центрального військового округу Росії Рустам Міннекаєв заявив про нові цілі російського вторгнення в Україну, серед яких назвав окупацію півдня України та забезпечення виходу до Придністров'я, де нібито "також відзначаються факти утиску російськомовного населення".

В Офісі президента назвали це "офіційним підтвердженням наміру на скоєння військових злочинів із масовими вбивствами мирних громадян".