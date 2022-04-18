Молдова не передаватиме зброю Україні – прем'єр-міністр Гаврилиця

Республіка Молдова не може надавати Україні військову допомогу. Про це сьогодні, 18 квітня, на пресконференції заявила прем’єр-міністр країни Наталія Гаврилиця.

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Як повідомляє "Інтерфакс", вона не стала коментувати інформацію, що з'явилася в українських ЗМІ, про те, що Молдова відмовилася надати Україні шість винищувачів МіГ-29, які залишилися в республіці з радянських часів.

"Молдова підтримує Україну та її громадян... іншим шляхом, приймаючи біженців, надаючи гуманітарну допомогу, дотримуючись усіх міжнародних санкцій у галузі банківсько-фінансового сектору", — зазначила Гаврилиця.

За її словами, "на сьогоднішній день у Молдові налічується понад 90 тисяч біженців з України, ми надаємо їм усю необхідну допомогу".

"Що стосується військової допомоги, тобто країни, куди більш оснащені (військовою технікою) і розвинені, які мають економічну та енергетичну можливість, щоб надати таку допомогу", — підкреслила Гаврилиця.

При цьому прем'єр-міністр не стала відповідати на пряме запитання журналіста про те, чи був запит на передачу винищувачів з боку Києва чи ні.

У розпорядженні Міністерства оборони Молдови є шість літаків МіГ-29 , які залишились із радянських часів.

Наприкінці 90-х років вони пройшли капітальний ремонт у Білорусі. З того часу літаки у повітря не піднімалися, тому невідомо, в якому технічному стані вони перебувають.

Раніше міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску заявив, що російські військові намагаються вербувати молдавських громадян для участі у бойових діях в Україні на боці РФ.

Перед цим про вербування громадян Молдови до лав російських окупаційних військ також заявляла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Нагадаємо, сильний резонанс у Молдові викликала резолюція Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ), яка назвала Придністров'я зоною російської окупації.

Президент Майя Санду заявила про необхідність виведення російських військ із території квазіреспубліки.